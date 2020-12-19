В Мурманске мужчина, не выплачивающий алименты, спрятался в квартире у друга-должника

Приставы искали одного должника, а нашли двух. Фото: Алексей ФОКИН

Родители, уклоняющиеся от уплаты алиментов, к сожалению, не редкость. Так, житель Мурманска долгое время не хотел тратить деньги на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Постепенно у него накопилась задолженность более миллиона рублей. Суд назначил мужчине наказание в виде 100 часов обязательных работ, но тот так и продолжил игнорировать свои обязанности.

На нерадивого отца возбудили уголовное дело, но ознакомиться с обвинительным актом он не пришел. Приставам пришлось приехать на место жительства алиментщика, где также проживал его друг. Кстати, и второй мужчина оказался не без греха – у него обнаружилась задолженность.

- Оба должника были доставлены в отделение судебных приставов для проведения процессуальных действий. В настоящее время уголовное дело окончено и направлено в суд, - сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов России по Мурманской области.

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