Число умерших от коронавируса в Мурманске на 19 декабря 2020 года составило 586 человек

Коронавирус каждый день забирает новые жизни. Фото: Олег ЗОЛОТО

В последнее время коронавирус больно бьет по Мурманской области. Что не день - 6-7 летальных случаев. 19 декабря затишья на коронавирусном фронте не случилось, но все же темп замедлился.

По данным оперативного штаба, за последние 24 часа COVID-19 унес жизни пяти человек. Общее число летальных случаев, если вести отсчет с весны, составляет 586 человек.

Всего в Мурманской области заразились коронавирусом 32827 человек, 287 за последние сутки. А выздоровели уже 30033 человека (281 человек за сутки выписались и считаются здоровыми). Что приятно, число заболевших и выздоровевших за сутки почти равно уже который день подряд. За то, что почти 90% заболевших побеждают болезнь, стоит сказать спасибо нашим врачам, которые работают не покладая рук.

Кстати, в Мурманской области ввели дополнительные ковидные выплаты для медицинского персонала.

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