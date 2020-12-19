Появились подробности смертельного ДТП с фурой в Мурманской области

Фура улетела в кювет. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

18 декабря в Мурманской области произошла смертельная авария с участием фуры. Сначала сообщалось, что она случилась под Апатитами, но после стали известны иные подробности: ДТП случилось в Мончегорском районе.

- 18 декабря в 17.50 в районе 1238 километра автодороги Р-21 "Кола" водитель грузового тягача Volvo с полуприцепом допустил съезд фуры с дороги в кювет с последующим опрокидыванием. В результате происшествия водитель фуры погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи. Обстоятельства ДТП устанавливаются. По данному факту проводится проверка, - сообщила "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: в конце ноября серьезное ДТП произошло под Мурманском: микроавтобус при обгоне врезался в фуру, пострадал один человек. Грузовая машина съехала в кювет и перевернулась.

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