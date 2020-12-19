Под Апатитам в ДТП попала фура, водитель погиб на месте

Фура перевернулась под Апатитами. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Вечером 18 декабря под Апатитами произошла смертельная авария.

Как стало известно "Комсомольской правде"-Мурманск", фура вылетела с дороги в кювет и легла на бок. Водитель погиб на месте.

В данный момент в УГИБДД по Мурманской области уточняются обстоятельства ДТП. Причина смертельного ДТП пока не озвучена.

Напомним: на кануне серьезное ДТП с участием автобусов произошла под Североморском: в два "ПАЗа" врезалась Skoda, пострадал человек. По факту аварии проводится проверка.

А в Мурманске полиция ищет очевидцев смертельного ДТП на улице Старостина. Водитель Nissan сбил двух пешеходов, один из которых скончался.

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