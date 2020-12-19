Мурманский океанариум пока не готов к открытию, несмотря на сообщение оперативного штаба

Артисты океанариума ждали открытия восемь месяцев, но пока к нему не готовы. Фото: Мурманский океанариум

В Мурманской области постепенно вводятся послабления, связанные с работой общественных мест. Так, 17 декабря уже открылись кинотеатры и филармония.

В этот же день мурманский оперативный штаб опубликовал информацию об открытии мурманского океанариума. Однако для самих работников организации это стало неожиданностью. В группе океанариума «ВКонтакте» в этот же день отметили, что решение о начале работы пока только обсуждается.

- Как и многие, новость об открытии мы узнали вчера из сводки оперативного штаба. Хотя неделей ранее нам говорили, что нас точно не открывают. Поэтому для соблюдения всех санитарных норм нам нужно время на подготовку, - рассказала «КП» директор Мурманского океанариума Ирина Коротыш.

Океанариум был закрыт на восемь месяцев, что, конечно же, сказалось и на зарплате сотрудников. В ноябре его решили передать муниципалитету. Возможно, скоро северяне смогут вновь насладиться выступлениями ластоногих артистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На помощь кинотеатрам Мурманской области в правительстве выделили почти 6 миллионов рублей. Деньги идут на возобновление деятельности этих досуговых заведений (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru