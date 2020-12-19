Ситуация с коронавирусом в Мурманске: число заболевших превысило 16 тысяч человек

Число зараженных коронавирусом в Мурманской области превысило 16 тысяч человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Чуть больше недели понадобилось Мурманску, чтобы набрать новую тысячу заболевших коронавирусом.

Отметку в 15 тысяч зараженных с начала пандемии областной центр отметил 10 декабря. А 18 декабря - уже в 16 тысяч человек.

По последним данным оперативного штаба, в Мурманске 16004 заболевших коронавирусом, 113 новых случаев выявили 18 декабря.

На всей территории Мурманской области - 32540 заболевших, 282 новых случая за сутки. Мурманск сохраняет за собой лидерство по количеству зараженных. На втором месте идет Североморск (3272 человека, +23 за сутки). На третьем месте - некогда крупнейших ковидный очаг региона - Белокаменка (2364 человека). На четвертом месте - Мончегорск (2212 человек, +22 за сутки).

Смогли победить новую коронавирусную инфекцию 29752 человека, умер от нее 281 человек.

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