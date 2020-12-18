Погода в Мурманске и области на 19 и 20 декабря 2020 года: сильный ветер и потепление

В Мурманской области морозы, которые могут смениться оттепелью. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Заполярье заглянули морозы, но, видно, ненадолго. На грядущих выходных ожидается потепление, из-за чего есть вероятность, что следующая неделя начнется с оттепели. Такие перепады погоды не радуют, но северянам остается только смириться и подбирать подходящую одежду.

19 декабря в Мурманской области будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой снег и изморось. Ветер юго-западный умеренный, ночью на севере области сильный, поземок. Ночью температура от -7-12 градусов, при прояснениях -17-22. Днем температура повысится до -3-8, на востоке области до -13. На дорогах гололедица.

- 19 декабря погоду Кольского полуострова будет определять северо-западная периферия антициклона с центром в районе Татарстана. 20-21 декабря наш регион будет находиться под влиянием циклонической депрессии, расположенной в Норвежском и Баренцевом морях: ожидается облачная с осадками погода, местами порывистый ветер, дальнейшее повышение температуры воздуха, - рассказали в Мурманском гидрометцентре.

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