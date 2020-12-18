Врач из Алакуртти, на которую пожаловались Путину во время Прямой линии-2020, хочет подать в суд на автора вопроса

Юрий Краснянский уже извинился за свои слова. Фото: Личный архив.

В Алакуртти сегодня, 18 декабря, работает министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев. Он поехал в село после того, как на Прямой линии с президентом прозвучала жалоба от местного жителя Юрия Краснянского .

Он сетовал, что скорую помощь не дождаться, а в местной амбулатории работает врач, которой давно пора на пенсию.

Слова, что она «не может отличить геморрой от ангины» задели за живое Татьяну Яковлеву, которая против своей воли прославилась на всю страну. Врач общей практики даже сказала сразу после Прямой линии, что хочет уволиться. Может, после разговора с министром она и передумает. Но пока обида все еще есть.

- Может, пойду в суд. Такие планы у меня есть, - рассказала Татьяна Александровна.

Кстати, за Юрия Краснянского извинился губернатор Андрей Чибис, а потом и сам автор жалобы.

- Насчет геморроя, конечно, было немного некрасиво, - признался Юрий Краснянский. - Нервничал немножко. Но в любом случае дело это не меняет.

Он уверен, что его обращение к президенту поможет решить проблемы со здравоохранением в селе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главную елку в Кировске украшают коронавирусом. В городе проходит традиционный конкурс "Наряжаем елку вместе" (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru