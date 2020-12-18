В Апатитах сын избил 70-летнюю мать до больницы

30-летний мужчина признался в содеянном.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Апатитах во время ссоры сын избил 70-летнюю мать. Женщина обратилась за помощью к медикам. Врачи, осмотрев ее, обнаружили многочисленные ушибы и перелом руки. Травмы они квалифицировали как вред здоровью средней тяжести, и после оказания помощи сообщили о пациентке в полицию.
Правоохранители побеседовали с пострадавшей и выяснили, что повреждения - дело рук сына.
– Женщина находилась со своим сыном в квартире на улице Строителей. Между ними произошел словесный конфликт. А после мужчина нанес женщине несколько ударов кулаками по голове и телу, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.
Участковый доставил подозреваемого в отдел полиции. 30-летний мужчина признался в содеянном. Он рассказал, что был сильно пьян и не смог сдержать эмоции.
В отношении задержанного дознавателем возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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