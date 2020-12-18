Число умерших от коронавируса в Мурманске на 18 декабря 2020 года составило 581 человек

Общее число зараженных с марта, когда пандемия коронавируса дошагала и до Мурманской области, составило 32540 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мурманской области число жертв коронавируса неумолимо стремится к шести сотням, что не может не расстраивать.

По данным оперативного штаба при правительстве региона от 18 декабря 2020 года, в Заполярье новая коронавирусная инфекция сгубила уже 581 человека, семь новых летальных случаев зафиксировали за последние сутки.

Общее число зараженных с марта, когда пандемия коронавируса дошагала и до Мурманской области, составило 32540 человек. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 282 человек. При этом выздоровели уже 29752 человека (276 человек за последние сутки выписались и считаются здоровыми).

Напомним: в Мурманской области продолжается масштабная вакцинация от коронавируса, в первую очередь прививают медработников. Также первый этап вакцинации завершился на Северном флоте. В планах - прививать педагогов.

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