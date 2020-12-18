Из колонии в Мурманской области провернули аферу на 73 миллиона рублей

Поверить в финансовую пирамиду успели 120 человек Фото: Борис КОКУРИН

Один из заключенных исправительной колонии в Мурманской области времени даром не терял. Он создал финансовую пирамиду, рекламу которой даже крутили по телевизору.

Осужденный незаконно зарабатывал деньги два года: с 2015-го по 2017-й. А помогала ему 30-летняя сообщница. Причем обманывали они жителей не Заполярья, а Иркутской области.

- Реклама выгодного вложения денежных средств демонстрировалась в региональных средствах массой информации. Клиентам, которые внесли деньги и привлекли других вкладчиков, злоумышленники обещали до 37% прибыли ежемесячно. Все это позволило им в короткие сроки собрать серьезную клиентскую базу. Когда число участников достигло нескольких сотен, выплаты прекратились, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Поверить в финансовую пирамиду успели 120 человек, которые потеряли в общей сложности 73 миллиона рублей (почти по 608 тысяч рублей на человека!). Часть денег мошенники даже успели потратить, например, купили дорогую иномарку в Новосибирске.

- Уголовные дела были возбуждены по материалам УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области по признакам преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 159 и частью первой статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. На период проведения следственных действий предполагаемого организатора финансовой пирамиды этапировали в СИЗО Иркутска. В отношении его сообщницы, заключившей досудебное соглашение, уголовное дело выделено в отдельное производство, - уточнили в МВД России.

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