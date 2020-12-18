В Мурманскую область пришли морозы до -27

В Мурманскую область пришли морозы. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Во второй половине этого года в Мурманск не так часто заглядывали холода. Северянам пришлось долго ждать снег, но даже когда он выпал, сильных морозов не было. Пока самым холодными днями стали 22 октября – температура тогда опустилась до -7,9 градусов, и 13 декабря, когда было -9,1.

17 и 18 декабря Мурманск наконец-то получил первый двузначный минус зимы. В эти дни столбик термометра опустится до -15-16.

- К утру пятницы температура в Мурманске вполне может опуститься до -15-17, а на окраинах до -20. Но уже после обеда начнет оказывать влияние новый циклон и температура вечером или ближе к ночи начнёт повышаться. Поэтому в воскресенье-понедельник не исключена оттепель, - сообщили в паблике «Погода в Мурманске».

По данным на утро 18 декабря, в Верхнетуломско зафиксировали -21, в аэропорту в Мурмашах -23, а в Лотте было -27.7.

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