В колонию в Мурмашах прислали бутылку сгущенки, чтобы «позвонить»

Сим-карту изъяли. а по факту произошедшего инициировали проверку. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Спрятанную в бутылке со сгущенкой сим-карту попытались переправить в исправительную колонию строго режима №18 в Мурмашах.

Проверяя почтовые отправления, сотрудники отдела безопасности колонии обратили внимание на одну из посылок, которую осужденному отправил житель Мурманска. В ней лежала бутыль со сгущенным молоком.

– При более детальном осмотре контейнера со сгущенкой внутри обнаружили сим-карту одного из операторов сотовой связи, – сообщили в УФСИН России по Мурманской области.

Сим-карту изъяли. а по факту произошедшего инициировали проверку. Все материалы ушли в отдел полиции по месту регистрации отправителя посылки. Тому грозит административный штраф.

Отметим, что за 11 месяцев этого года сотрудники УИС Мурманской области пресекли передачу 141 средства мобильной связи, 2200 рублей и 207 грамм наркотических средств и психотропных веществ, запрещенных к передаче в колонии и вообще распространению. Задержали 16 нарушителей, которые посчитали, что им закон не писан.

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