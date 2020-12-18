В Мурманске буянивший в баре мужчина пытался скрыться от росгвардейцев за барной стойкой

Инцидент произошел на днях.
Фото: Александр ГЛУЗ
Сотрудники Росгвардии задержали в одном из баров Мурманска 46-летнего дебошира.
Инцидент произошел на днях. На пульт оперативного дежурного областной Росгвардии поступило сообщение от сотрудников одного из увеселительных заведений Мурманска.
Персонал жаловался на нетрезвого гостя, который приставал к посетителям, матерился на них, пытался повредить имущество бара и никак не реагировал на замечания, разве что злился еще больше.
По указанному адресу отправили экипаж вневедомственной охраны.
- На замечания росгвардейцев посетитель не реагировал. Поняв, что вот-вот будет задержан, мужчина попытался убежать и спрятаться за барной стойкой. Однако его задержали и доставили в отделении полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в Росгвардии по Мурманской области.
Сейчас в баре ведут подсчет суммы ущерба, нанесенного посетителем. В отношении подозреваемого сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Серьезное ДТП с автобусами под Североморском: в два "ПАЗа" врезалась Skoda, пострадал человек. По факту аварии проводится проверка (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru