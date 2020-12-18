В Мурманске буянивший в баре мужчина пытался скрыться от росгвардейцев за барной стойкой

Инцидент произошел на днях. Фото: Александр ГЛУЗ

Сотрудники Росгвардии задержали в одном из баров Мурманска 46-летнего дебошира.

Инцидент произошел на днях. На пульт оперативного дежурного областной Росгвардии поступило сообщение от сотрудников одного из увеселительных заведений Мурманска.

Персонал жаловался на нетрезвого гостя, который приставал к посетителям, матерился на них, пытался повредить имущество бара и никак не реагировал на замечания, разве что злился еще больше.

По указанному адресу отправили экипаж вневедомственной охраны.

- На замечания росгвардейцев посетитель не реагировал. Поняв, что вот-вот будет задержан, мужчина попытался убежать и спрятаться за барной стойкой. Однако его задержали и доставили в отделении полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в Росгвардии по Мурманской области.

Сейчас в баре ведут подсчет суммы ущерба, нанесенного посетителем. В отношении подозреваемого сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении.

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