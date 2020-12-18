В Кандалакше студент 480 часов будет трудиться на общественных работах за попытку уйти от инспекторов ДПС

Во время судебного заседания студент полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ковдорский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении студента, севшего за руль без прав.

В мае этого года 19-летний студент Кандалакшского колледжа решил покататься ночью. Только вот ему бы поездить с другом или вызвать такси, ведь ранее у молодого человека забрали права, потому что он сел за руль под мухой. Но парень посчитал, что это мелочь.

Студент катался по городу, потому не наткнулся на автомобиль ДПС. Госавтоинспектор потребовал водителя остановиться, но парень проигнорировал требования и попытался скрыться. Уйти от погони ему не удалось. Водителя задержали и отправили на медицинское освидетельствование.

– Действия молодого человека квалифицированы судом по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ, как управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, – говорится в материалах дела.

Во время судебного заседания студент полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Учтя все обстоятельства, суд приговорил молодого мужчину к 480 часам обязательных работ и лишил на два года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

У студента еще есть возможность обжаловать приговор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Серьезное ДТП с автобусами под Североморском: в два "ПАЗа" врезалась Skoda, пострадал человек. По факту аварии проводится проверка (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru