Спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой о Прямой линии 2020 с президентом: "Вопросы диктовала пандемия"

Сергей Дубовой прокомментировал Прямую линию с президентом. Фото: Мурманская областная Дума

17 декабря состоялась Прямая линия 2020 с президентом. Напомним: Мурманская область прозвучала дважды - одна жалоба поступила по ковидным выплатам в Кольской ЦРБ, вторая - по здравоохранению в Алакуртти.

Прямую линию прокомментировал председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

- С учетом ситуации с пандемией неслучайно, что немалая часть вопросов была посвящена итогам и перспективам экономического развития страны в этих непростых условиях, социальным вопросам. Собственно из-за пандемии изменен и формат традиционного мероприятия. Особо подчеркивалась необходимость помощи людям в этих сложных условиях, внимания власти к их проблемам. Главное – меры помощи предусмотрены, важно наладить эффективную работу по получению поддержки на местах, - отметил спикер регионального парламента.- В Мурманской области еще летом депутаты Думы приняли законы как о поддержке бизнеса, так и семей с детьми. Эта тема не уходит с повестки регионального парламента и сейчас. На прошлом заседании Думы принят закон, продлевающий на 2021 год действующую льготу по уплате налога на имущество для организаций, попавших в сложную ситуацию в период пандемии.

В ближайшее время будет принят бюджет на 2021 год, в котором больше средств заложено на модернизацию системы здравоохранения.

- Говорилось и о перспективе развития страны, на чем необходимо, прежде всего, сосредоточить внимание. В их числе - развитие внутреннего туризма. Прозвучало, что из федерального бюджета будет и далее оказываться поддержка регионам на эти цели. Для Мурманской области это очень важное направление есть все предпосылки для этого – Териберка, Хибины, Терский берег, - добавил Сергей Дубовой.

Напомним: сегодня, 18 декабря, в Алакуртти работает министр здравоохранения Дмитрий Панычев.

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