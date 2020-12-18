Погода в Мурманске и области на 18 декабря 2020 года: морозы до -27

В Мурманскую область пришли морозы. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Заполярье все-таки пришли морозы. Как долго они задержатся, пока не известно, ведь у северной погоды свои причуды.

18 декабря в Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман и изморозь. Ветер юго-западный умеренный. Ночью температура воздуха будет от -12 до -17, при прояснениях -22-27, днем от -7 до -12, на востоке области похолодает до -17 градусов. На дорогах гололедица.

- 18 декабря, с распространением с севера Скандинавии на Кольский полуостров антициклона, ожидается, в основном, малооблачная морозная погода, - рассказали в гидрометцентре Мурманска.

19 декабря в регион придет очередной циклон, смещающийся по Баренцеву морю: ожидаются снег, порывистый ветер, постепенное повышение температуры воздуха днем до -3-8 градусов. Так что одевайтесь теплее!

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