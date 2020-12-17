Губернатор Мурманской области извинился перед врачом из Алакуртти за мужчину, который жаловался президенту

Андрей Чибис извинился перед Татьяной Яковлевой за слова ее земляка. Фото: правительство Мурманской области

На Прямой линии 2020 с Владимиром Путиным прозвучала жалоба из Алакуртти. Напомним: житель села Юрий Краснянский сообщил, что в местной амбулатории работает врач, которая не может отличить геморрой от ангины, и слишком стара.

Правда, на деле оказалось, что врачу общей практики в Алакуртти Татьяне Яковлевой 66 лет и она профессионал своего дела. За резкое высказывание в ее адрес, прозвучавшее на всю страну, извинился губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Я не знаю, что это за товарищ, но знаю, где он работает. Я за него приношу извинение, - сообщил глава региона в телефонном разговоре с Татьяной Яковлевой.

Как отметил "КП" сам Юрий Краснянский, он тоже хочет извиниться перед врачом за грубые слова и обязательно сделает это при первом удобном случае. Но мужчина все равно уверен, что проблемы с медициной в селе надо решать.

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