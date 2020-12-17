В амбулатории Алакуртти рассказали, что не смотрели Прямую линию с Владимиром Путиным

Жалоба дошла и до врача из Алакуртти. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманской области уже успела сделать эффект взорвавшейся бомбы жалоба президенту России от жителя Алакуртти. Северянин Юрий Краснянский на прямой линии с Владимиром Путиным, которая прошла 17 декабря, рассказал о том, что в поселке есть проблема с медициной.

- У нас одна машина с одним фельдшером. Можно добраться до амбулатории самостоятельно, если это, конечно, получится сделать. В амбулатории есть лишь один врач общей практики - женщина 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины, - говорится в сообщении Юрия.

Президент в свою очередь поручил правительству и губернатору Мурманской области обратить на эту ситуацию внимание.

Вышесказанное дошло и до самого врача из Алакуртти, 66-летней Татьяны Яковлевой. Жалоба Юрия задела за живое. Причем настолько, что она собирается уволиться.

Как удалось узнать "КП", в амбулатории, где работает медик, прямую трансляцию еще не посмотрели.

- Я не смотрела, на работе дел много. Как время будет, очень хотелось бы ее глянуть, - рассказала "КП" работница приемной медучреждения.

Согласно информации из открытых источников, в амбулатории Алакуртти работает врач общей практики 1954 года рождения, а также зубной врач, два педиатра и акушерка. Функционируют прививочный кабинет, кабинет забора биологического материала для лабораторных исследований и кабинет ЭКГ. Жалоб от населения на качество оказания медицинской помощи в амбулатории Алакуртти за 2020 год не поступало.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис о жалобе врачей из Колы. Врачи из красной зоны Кольской ЦРБ пожаловались, что не получают ковидные выплаты (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru