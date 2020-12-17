Следователи проверят жалобу о невыплате ковидных надбавок в Кольской ЦРБ, прозвучавшую на Прямой линии 2020 с президентом

В Кольской ЦРБ работают следователи. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

На Прямой линии 2020 с Владимиром Путиным поступили две жалобы по системе здравоохранения Мурманской области. Одна - из Алакуртти, где местные жители недовольны медицинской помощью. А второй сигнал поступил из Колы: одна из сотрудник Кольской ЦРБ пожаловалась, что не получает ковидные выплаты.

Ситуацию уже прокомментировали губернатор Мурманской области Андрей Чибис и министр здравоохранения Дмитрий Панычев, который сообщил, что на самом деле проблемы нет. А теперь в Коле работают следователи в рамках доследственной проверки.

- Следователи работают в медицинском учреждении Кольского района, в настоящее время устанавливаются причины невыплаты предусмотренного законом материального стимулирования медикам. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проведения проверок находится на контроле руководителя следственного управления, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович

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