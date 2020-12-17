Серьезное ДТП с автобусами под Североморском: в два "ПАЗа" врезалась Skoda, пострадал человек

Авария случилась 17 декабря. Фото: скрин

Утром под Североморском произошло серьезное ДТП с участием трех транспортных средств, два из которых - автобусы. Без пострадавших, к сожалению, не обошлось.

- По предварительной информации, 17 декабря в 9.50 в районе 13 километра автодороги "Автоподъезд к городу Североморску", водитель автомобиля Skoda не справилась с управлением машины, из-за чего выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с двумя автобусами "ПАЗ", которые двигались в попутном направлении, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В аварии водитель иномарки получила телесные повреждения и была обслужена в медицинском учреждении Мурманска. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Напомним: полиция ищет очевидцев смертельного ДТП в Мурманске на улице Старостина. Водитель Nissan сбил двух пешеходов, один из которых скончался.

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