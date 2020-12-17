Жительницу Апатитов Викторию Смирнову, пострадавшую в ДТП 23 мая 2020 года, лечат в Московской области

18-летняя Вика, только окончившая школу, несколько недель провела в реанимации в коме, и до сих пор прикована к кровати. Фото: vk.com/club197770149

23 мая 2020 года в Апатитах по вине Светланы Скачинской, севшей за руль пьяной, столкнулись Mitsubishi Pajero и SsangYong. На месте погиб 20-летний водитель корейской машины Сергей Марченков, а его девушка Виктория Смирнова выжила, но врачи дают осторожный прогноз на ее будущее.

18-летняя Вика, только окончившая школу, несколько недель провела в реанимации в коме, и до сих пор прикована к кровати.

Родные борются за ее Здоровье. Напомним: был открыт сбор денег на реабилитацию девушки в столичных медицинских центрах. Чтобы дать шанс Вике вернуться к привычной жизни, нужны миллионы рублей.

- Сейчас Виктория находится в Ильинской больнице Московской области в деревне Глухово, в реанимационном отделении. Это единственная больница, согласившаяся взять Вику на лечение. Там она пребывает на платной основе. Один день нахождения в реанимации стоит 63000 рублей, а также добавляется плата за медикаменты, инструментарий и некоторые анализы. Сейчас у нас внесен депозит на лечение размером 1 000 000 рублей. Мы все верим в Вику, знаем она справится со всеми трудностями!! Знаем, что многие её поддерживают! - рассказали родные Вики.

Сбор денег на ее реабилитацию продолжается. Узнать, как перевести деньги, можно в группе поддержки пострадавшей.

Меж тем продолжается судебное заседание по смертельной аварии.

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