Два жителя Полярного до смерти забили приятеля из-за громкой музыки

Мужчины попали под суд. Фото: СУ СКР по МО

Громкая музыка, особенно ночью, кого угодно может вывести из себя. Однако это не означает, что нужно прибегать к физической расправе.

Так, ночью 30 мая этого года в Полярном компания знакомых распивала спиртное. В ходе общения один из жителей квартиры сделал замечание одному из гостей по поводу слишком громко играющей музыки. Между мужчинами вспыхнул конфликт, к которому подключился и другой член компании. Злоумышленники вдвоем избили потерпевшего кулаками и ногами, нанося удары по лицу и туловищу. После этого один из свидетелей случившегося вызвал бригаду "скорой", но врачи не смогли спасти 36-летнего северянина - он скончался на месте.

Жителей Полярного, 1984 и 1965 годов рождения, задержали. В отношении их завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". В суде они полностью признали свою вину.

- Приговором суда 55-летнему виновному назначили наказание в виде лишения свободы на 9 лет, а второму, 55-летнему, - на 9, 5 лет. Приговор еще не вступил в законную силу, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

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