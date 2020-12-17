Главную елку в Кировске украшают коронавирусом

На конкурс новогодних игрушек прислали елочный ковид. Фото: администрация Кировска

В каждом населенном пункте Мурманской области свой стиль украшения к Новому году. В Мурманске, например, в этом году появились смешарики, на елке на Пяти Углах - снежинки, а светодиодные фигуры теперь светят не холодным светом, а теплым.

В Кировске главную елочку украшают всем городом. Уже не первую зиму местные жители участвуют в конкурсе "Наряжаем елку вместе". Каждый может создать свою игрушку и повесить ее на веточки. В этом году северяне не могли не поиронизировать над непростыми событиями 2020-го и пандемией.

- "Прощай, ковид!" - такую актуальную новогоднюю игрушку на главную елку Кировска сделала воспитанница центра детского творчества "Хибины" Анна Лукашевич, - сообщили в администрации Кировска.

На конкурс кировчане прислали уже более 60 работ.

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