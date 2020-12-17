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Погода в Мурманске и области на 17 декабря 2020 года: снег, туман и порывистый ветер

Какая погода будет в Мурманской области 17 декабря 2020 год
Александра БУТКО
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Погода Заполярья часто непредсказуема, но для северян это привычно. Что же готовит новый день для жителей Мурманской области?

17 декабря 2020 года будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, днем туман, изморозь. Ветер северо-западный умеренный, утром местами сильный. В течение суток ожидается температура от -5 до -10, при прояснениях от -15 до -20. На дорогах гололедица.

- 17 декабря погоду Мурманской области будет определять западная периферия циклонической депрессии: ожидается временами снег, ночью на севере области порывистый ветер. 18 декабря с распространением с севера Скандинавии на Кольский полуостров антициклона ожидается, в основном, малооблачная морозная погода. 19 декабря погоду нашего региона будет определять очередной циклон, смещающийся по Баренцеву морю: ожидается снег, порывистый ветер, постепенное повышение температуры воздуха днем до -3-8, - рассказали в Мурманском гидрометцентре.

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