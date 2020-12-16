Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП в Мурманске на улице Старостина

Авария произошла этой осенью. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Полиция разыскивает свидетелей аварии, которая произошла 21 сентября в 16.20 в районе дома №61/2 на улице Старостина в Мурманске. Напомним: в тот день микроавтобус подрезал Nissan X-Trail, который вылетел на бордюр и снес двух мужчин, идущих по газону. Северяне сильно пострадали, и один из них, как оказалось, не выжил.

- В результате дорожно-транспортного происшествия одному из пешеходов причинены телесные повреждения, от которых он скончался. Просьба очевидцев происшествия, а также лиц, располагающих какой-либо информацией о данном ДТП, связаться с полицией по телефону: 8 (815-2) 40-62-96, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Напомним: для жительницы Апатитов, устроившей смертельное ДТП 23 мая этого года, гособвинитель просит 7,5 лет лишения свободы. Адвокат обвиняемой ходатайствует об отсрочке наказания для лечения.

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