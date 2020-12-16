В Мурманске пенсионер утащил со стройплощадки металлические профили и доски на 78 тысяч рублей

Нарушитель находится под подпиской о невыезде. Фото: unsplash.com

В Мурманске задержали пожилого человека, который ограбил стройплощадку. С заявлением в полицию обратился 39-летний бригадир строительного участка на улице Самойловой. Мужчина сообщил, что похищены строительные материалы у одного из домов, где проводились ремонтные работы. Ущерб составил более 78 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. После опроса большого круга работников, ремонтирующих здание, сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность подозреваемого вора. Им оказался пенсионер из Мурманска, которого задержали и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

- В беседе с правоохранителями мужчина сознался в содеянном и рассказал, что строительные материалы, а именно металлические профили и доски, похитил ночью, увезя их на личной машине. Часть имущества местный житель успел продать, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению. Остальную часть похищенного у мужчины забрали и отдали владельцу, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении ранее не судимого мурманчанина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ "Кража". Ему грозит до двух лет лишения свободы, а пока что он находится под подпиской о невыезде.

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