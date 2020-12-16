МегаФон в Мурманской области сделал звонки внутри своей сети бесплатными и доступными при «минусе»

Фото: Пресс-служба МегаФон.

МегаФон запустил обновление основной линейки #БезПереплат – теперь на всех тарифах линейки внутрисетевые вызовы не расходуют пакет минут и доступны при отрицательном балансе. Сейчас более половины всех звонков мурманские абоненты совершают внутри сети.

Безлимит внутри сети начнет действовать для всех новых абонентов линейки автоматически, без необходимости подключать опцию.

«Больше половины наших абонентов предпочитают звонить внутри сети МегаФон.

Обновление тарифов #БезПереплат поможет северянам с большей точностью рассчитать необходимое количество минут и не переплачивать. Причем внутрисетевые звонки останутся доступными и при отрицательном балансе – это важно для тех, кто забывает вовремя пополнить свой счет. Теперь те, кто привык звонить по телефону, а не в мессенджерах, также всегда смогут оставаться на связи», – отметил директор МегаФона в Мурманске Владимир Чуйко.

Тарифы линейки #БезПереплат позволяют абонентам безлимитно и бесплатно общаться, в том числе звонить и отправлять медиафайлы, в популярных мессенджерах – WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook messenger, TamTam, Snapchat и Telegram, оставаясь на связи, даже если денег на счете недостаточно.

Абонентам линейки #БезПереплат доступна бесплатная опция «Копилка» – возможность сохранять неиспользованные в течение месяца минуты и гигабайты и использовать их в любое время, когда не хватило основного пакета. Опцию активировали уже 27% российских абонентов, накопив 20 тысяч террабайт интернета.

Все тарифы линейки предусматривают бесплатную защиту от нежелательных подписок в интернете. Также абонентам автоматически подключается бесплатный пакет «МегаФон ТВ» из 50 ТВ-каналов, трафик при просмотре которых не расходуется.

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