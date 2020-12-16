Пилоты посадили вертолеты на палубу фрегата «Адмирал флота Касатонов» в полной темноте

В мероприятии приняли участие восемь экипажей вертолетов и личный состав группы обеспечения полетов на корабле. Фото: пресс-служба Северного флота.

Экипажи вертолетов Ка-27 Северного флота отработали посадки на палубу нового фрегата «Адмирал флота Касатонов» в условиях полярной ночи. Тренировки прошли в Кольском заливе на рейде базы флота в Североморске.

В мероприятии приняли участие восемь экипажей вертолетов и личный состав группы обеспечения полетов на корабле. Летчики совершили около 20 взлетов и посадок на площадку корабля. Все проходило в полной темноте с помощью навигаторов и осветительных приспособлений.

- Посадки на палубу надводного корабля являются одной из особенностей подготовки морских летчиков. Подобные навыки позволяют летчикам успешно действовать в отрыве от береговых аэродромов, в том числе в дальних походах кораблей, - рассказали в пресс-службе Северного флота.

На прошлой неделе из похода вместе с экипажем корабля «Вице-адмирал Кулаков» вернулись летчики и авиационные техники вертолетного авиаполка, которые участвовали в противолодочных и поисков-спасательных операциях. Сейчас несколько экипажей вертолетов завершают подготовку для очередного похода кораблей и судов флота.

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