В Ковдоре завершены поиски 11-летней девочки, которая не вернулась домой со школы

Ранее юная северянка уже убегала из дома. Фото: vk.com/monokovdor

15 декабря в Ковдоре пропала 11-летняя Елизавета Берсенева. Родители забили тревогу, когда девочка не вернулась домой со школы. Спустя сутки ребенка все-таки нашли.

- Несовершеннолетняя Елизавета Берсенева из Ковдора находится дома, в отношении ребенка каких-либо противоправных действий не совершалось, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

Где же четвероклассница была все это время - не уточняется в силу ее возраста. Однако известно, что юная северянка и раньше уходила из дома. Ее находили в подъездах домов в Ковдоре и в школе №3.

Напомним: на днях в Мончегорске искали 10-летнего Дмитрия Степанова, который также не вернулся домой со школы и нуждался в медицинской помощи. К счастью, ребенка быстро отыскали.

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