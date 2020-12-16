В Мурманске задерживается строительство детского сада на улице Достоевского

В ходе очередной проверки прокуратура обнаружила, что строительство детского сада в районе домов №31 и №32 отстает от обозначенных сроков. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В этом году в Мурманске приступили к строительству нового детского сада - он появится на улице Достоевского. Глава администрации города Евгений Никора сообщил осенью, что с подрядчиком будут вести переговоры, чтобы объект сдали раньше: не в октябре 2021 года, а к сентябрю. Но, кажется, эти мечты останутся мечтами.

В ходе очередной проверки прокуратура обнаружила, что строительство детского сада в районе домов №31 и №32 отстает от обозначенных сроков. По плану здание должно быть готово к 14 октября 2021, но в реальности к этому времени его не успеют достроить.

Заказчиком работ является «Управление капитального строительства». Прокуратура связалась с организацией, однако та до сих пор не решила проблему.

- В целях недопущения нарушения законодательства прокуратурой округа руководителю ММКУ «Управление капитального строительства» объявлено предостережение. Ход работ по строительству дошкольного учреждения образования контролируется, - сообщает пресс-служба прокуратуры Мурманской области.

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