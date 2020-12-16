Серьезное ДТП на Серебрянском шоссе: лоб в лоб столкнулись легковое авто и микроавтобус

Пострадавших, к счастью, не оказалось. Фото: vk.com/my_teriberka

Минувшей ночью, 15 декабря, на Серебрянской дороге в Мурманской области произошло серьезное ДТП, в котором лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Об этом сообщили очевидцы в паблике "Моя Териберка". К счастью, все обошлось благополучно.

Как рассказала инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская, в данной аварии пострадавших нет. Подробности о дорожно-транспортном происшествии будут известны позже.

Напомним: в конце ноября под Мурманском случилось похожее ДТП, но уже с одним пострадавшим. Микроавтобус при обгоне врезался в фуру, из-за чего грузовая машина съехала в кювет и перевернулась. В том же месяце произошла авария рядом с аэропортом «Мурманск», в которой автобус №106 съехал в кювет и пострадал кондуктор. Пассажиров в транспорте, к счастью, не оказалось.

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