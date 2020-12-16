Число умерших от коронавируса в Мурманске на 16 декабря 2020 года составило 566 человек

Последним днем, на данный момент, когда от COVID-19 никто не умирал в регионе стало 30 ноября. Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области от 16 декабря, за последние сутки в регионе умерли семь человек. Это самый высокий показатель за последние четыре дня. Общее число жертв новой коронавирусной инфекции в Заполярье выросло до 566.

Последним днем, на данный момент, когда от COVID-19 никто не умирал в регионе стало 30 ноября. Всего с марта, когда в регионе началась пандемия, коронавирусом в Мурманской области заболел 31981 человек (281 новый случай за последние сутки), вылечился уже 29201 человек.

Напомним: в Мурманской области началась масштабная вакцинация от новой болезни. В первую очередь прививать будут медицинских работников, также в планах - вакцинация педагогов. Помимо этого "Спутник V" доставили на Северный флот.

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