В Мурманске 11-летний мальчик сломал челюсть, упав на скользкой дороге

Мальчик возвращался домой с детского центра "Лапландия". Фото: Арианна Руднева

Верный спутник каждого прохожего зимой в Заполярье - коварная гололедица, которая всегда не прочь сбить кого-нибудь с ног. Повезет, если тротуар посыпан песком, а если нет - можно и серьезную травму получить, особенно это касается детей и пожилых северян.

Так, в Мурманске 14 декабря поскользнулся на дороге ребенок. К сожалению, ушибами ему не удалось отделаться.

- Около 18.00-18.20 ребенок возвращался домой из центра "Лапландия", шел в сторону парка, поскользнулся и неудачно упал - перелом челюсти. Дорожки все скользкие, и даже речи нет о том, что их когда-то посыпали. Мальчику 11 лет, был в яркой синей куртке. Если кто-нибудь видел, как он упал, просьба написать мне. Нужны свидетели, - сообщила о случившемся мама пострадавшего северянина Арианна Руднева в паблике «Мурманск ДТП ЧП».

Местные жители в комментариях отметили, что в последнее время город действительно превратился в каток, поэтому ходить стоит осторожнее.

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