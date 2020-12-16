Мурманск, Петрозаводск и Апатиты вошли в число городов, где туристы задерживаются меньше всего

В Мурманске туристы проводят менее пяти дней. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Эксперты онлайн-сервиса OneTwoTrip проанализировали данные о пребывании туристов в ста наиболее популярных городах России. Они выяснили, как долго путешественники задерживаются в том или ином месте.

В топе городов, где россияне задерживаются меньше всего, оказался Петрозаводск. В среднем люди проводят в нем 4,1 дня. А вот лидером является Пенза: из нее туристы уезжают через 3,8 дня.

В Апатитах и Мурманске ситуация немного лучше. В первом городе люди проводят 4,7 дня, а в столице Заполярья - 4,8, что совпадает с показателем в Нижнем Новгороде. Похожая ситуация в Ижевске, Саратове, Архангельске и Ульяновске - там остаются по 4,5 дня, в Кирове - 4,2.

- Средняя продолжительность поездки в 2020 году составила 6,6 дня, в 2019 году этот показатель составлял 6,9 дня, - сообщают эксперты OneTwoTrip.

На пять дней обычно едут в Самару, Нижнекамск и Санкт-Петербург. В Волгоград и Грозный - на 5,2 дня и в Екатеринбург - 5,3.

По результатам исследования, больше всего времени проводят в Барнауле - 11,1 дней, Хабаровске и Благовещенске - по 10,9 дня. Кроме этого в Петропавловске-Камчатском - 10,7 дней, Улан-Удэ и Симферополе - 10,4 и в Иркутске - 10,1.

К не менее популярным местам можно отнести Анапу - 10 дней, Геленджик - 9,4, Новокузнецк, Красноярск и Новосибирск - по 9 дней, Нальчик и Кемерово - 8,9 и Горно-Алтайск - 8,6.

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