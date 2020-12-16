Житель Мурманска, решивший поиграть на баяне в гаражах, получил год условно

На суде мурманчанин признал свою вину, а вот рассказывать подробности того жаркого летнего вечера отказался. Фото: Михаил ФРОЛОВ

31-летний житель Мурманска получил год условно и полтора года испытательного срока. А все потому, что захотел ночью... поиграть на баяне в гаражах.

Судили безработного мужчину по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере).

- Из показаний, данных мужчиной в ходе предварительного следствия, следует, что вечером 23 июня 2020 года он вернулся домой. Ему захотелось выпить, поэтому он употребил водку и пиво, после чего ему захотелось поиграть на баяне в безлюдном месте. Он взял музыкальный инструмент и отправился на территорию гаражного кооператива. Там он нашел пачку из-под сигарет. Когда поднял ее с земли, обнаружил, что пачка пустая, и выбросил ее, - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

На самом деле мужчина до выхода из дома связался с дилером, который рассказал ему, где находится закладка. И в гаражи осужденный пошел вовсе не ради музыки. Во время обыска у него нашли 0,2977 грамма наркотика.

На суде мурманчанин признал свою вину, а вот рассказывать подробности того жаркого летнего вечера отказался.

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