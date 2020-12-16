Для жительницы Апатитов, устроившей смертельное ДТП 23 мая 2020 года, гособвинитель просит 7,5 лет лишения свободы

Смертельное ДТП случилось 23 мая 2020 года в Апатитах. Фото: "ХибИнформбюро"

15 декабря в Апатитском городском суде продолжился судебный процесс по смертельному ДТП, случившемуся 23 мая 2020 года на путепроводе. Напомним: Светлана Скачинская села пьяной за руль, ее Mitsubishi Pajero врезалось в SsangYong. Сидевший за рулем корейской машины 20-летний Сергей Марченков погиб на месте, его 18-летняя девушка Вика Смирнова выжила, но до сих пор проходит лечение.

Во время уже третьей встречи в суде состоялись прения сторон. Гособвинитель просит для виновницы ДТП 7,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Адвокат семьи погибшего хочет еще частное определение по отношению к представителям ГИБДД. По мнению семьи Сергея, они не смогли предотвратить ДТП. Мама молодого человека Елена Колычева отметила, что только суд может установить наказание. Для нее главное, чтобы виновница аварии не получила отсрочку. О ней, кстати, просит защита Светланы Скачинской. По словам ее адвоката, женщины нужно время на восстановление, так как она до сих пор плохо ходит.

Напомним: на предыдущем судебном заседании Светлана Скачинская не согласилась с суммой, которую с нее хотят взыскать за погребение Сергея. Она посчитала, что его хоронили в слишком дорогом гробу.

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