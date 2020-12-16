Жителей Кандалакши возили на автобусе с изношенными шинами

Перевозчик поскупился купить новые шины. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокуратура Кандалакши вместе с сотрудником МВД «Кандалакшский» провела проверку соблюдения безопасности дорожного движения в сфере перевозок пассажиров и их багажа. И, к счастью жителей города, удалось выявить перевозчика, который не очень-то ценил жизни пассажиров.

Проверяющие обнаружили автобус со старыми шинами шинами. Глубина рисунка протектора составляла от 1 мм до 0,1 мм, а это может быть опасно как для пассажиров, так и для других людей на дороге.

- В связи с выявленным нарушением в отношении ответственного должностного лица вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 2 статьи 12.31 КоАП РФ. Ему назначен штраф в размере 5 000 рублей, - сообщила пресс-служба прокуратуры Мурманской области.

По закону «О безопасности дорожного движения», запрещено использовать транспорт, если у него имеются какие-либо неисправности, которые могут привести к авариям.

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