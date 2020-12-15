Справки для туристов, едущих в Мурманскую область: какие нужны, как и где получить, срок действие

От туристов, приезжающих в Мурманскую область, ждут две справки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На прошлой неделе стали известны правила для туристов из других регионов, которые поедут в Мурманскую область на новогодние праздники. Напомним: регион почти закрыт для гостей, исключение сделают для тех, кто хочет повидать родственников и забронировал жилье до 15 декабря.

Но и последних пустят только с двумя справками на руках: от отрицательном тесте не коронавирус и бумагой, подтверждающей отсутствие контактов с зараженным COVID-19. Если с первой справкой все понятно, то как получить вторую?

Называется она - справка об эпидокружении. Существовала она и до коронавируса, например, выдают ее родителям, которые вместе с детьми едут на госпитализацию в другие регионы, или для детских лагерей, детских садов. Документ подтверждает, что на протяжении определенного времени (14 дней или 21) данный человек не контактировал с инфекционными больными. В этом году это не только привычные ветрянка, сифилис, гепатит, но и коронавирус.

- Справка оформляется у терапевта в поликлинике по месту жительства. Ее нельзя получить в другом месте или тем более в другом регионе. Терапевт в единой базе, к которой имеют доступ разные инстанции, в том числе и Роспотребнадзор, смотрит, контактировал ли человек с зараженным, - уточнили "КП" в правительстве Мурманской области.

В базу, например, в обязательном порядке заносятся все живущие в одной квартире с зараженным коронавирусом, также туда могут попасть и его коллеги, одноклассники и т.д.

Справка оформляется в течение нескольких дней, причем могут ее выдать на руки и в день обращения. А вот действует она всего три дня.

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