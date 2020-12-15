Кот Семен из Мурманска занял третье место в конкурсе самых необычных скульптур России

У нашего усатого друга - "бронзовый" результат. Фото: Ольга ЗАСУХИНА

На днях были подведены итоги восьмого раунда всероссийского конкурса "СкульпТУТУра", в котором выбираются самые необычные скульптуры нашей страны. Сто скульптур были разбиты на 10 групп, по восьми из которых голосование завершено.

Одним из участником соревнований стал памятник коту Семену из Мурманска, который установлен возле Семеновского озера. Согласно легенде, усатый дружок преодолел путь от Москвы до заполярной столицы, чтобы вернуться домой, к своим хозяевам. Наш герой набрал 2418 голосов и занял третье место среди 10 соперников.

Опередили его комар-трактор из Карелии и скульптура динозавра из Псковской области. Последний памятник будет бороться за звание победителя, а вот Семену не удалось, к сожалению, прорваться в финал. Но "бронза" для котика из бронзы это тоже хорошо.

Памятники, набравшие максимальное количество голосов в своей десятке, попадают в финал. В решающем голосовании определится победитель.

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