В Умбе при починке водопровода ушел под землю экскаватор

Экскаватору удалось выбраться. Фото: "Уютное Заполярье"

Недавно в Мурманской области случилось ДТП с грузовиком, который съехал с дороги, перевернулся и улетел в водоем. К счастью, кроме авто, никто не пострадал.

А на днях попал в беду экскаватор в Умбе. Там на улице Кирова, 10 декабря случилась утечка на водопроводе, из-за чего местные жители остались без благ цивилизации. Для проведения ремонта на место происшествия приехала тяжелая техника, которая, однако, не выдержала мягкого грунта земли.

- В течение дня рабочие заменили шесть метров водопроводной сети, водоснабжение в жилые дома было подано. Во время работ по засыпке экскаватор действительно съехал в ров, однако его вытащили, никто не пострадал, - рассказали "КП" в администрации Терского района.

Напомним: в Снежногорске улицы превратились в реки из фекалий. Городская канализация не справляется с объемом отходов, которые добавляют крупные компании.

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