Командиру-подводнику Северного флота присвоили звание Герой России

Дмитрий Маслов служит в соединении атомных подводных лодок Северного флота больше 20 лет. Фото: пресс-служба Северного флота

Президент России подписал указ о присвоении командиру-подводнику Северного флота звания Герой России. Начальник штаба соединения атомных подводных лодок Северного флота капитан 1-го ранга Дмитрий Маслов награжден медалью Золотая Звезда. Знак особого отличия вручен за выполнение специальных задач, связанных с риском для жизни, во время одного из дальних походов.

Командир-подводник служит в соединении атомных подводных лодок Северного флота больше 20 лет - с тех пор, как окончил обучение в профильном военно-морском вузе. За это время Дмитрий Маслов прошел путь от младшего офицера экипажа многоцелевой атомной подводной лодки до командира корабля и начальника штаба соединения. На его счету и достижения в спорте. Он неоднократно побеждал в различных спортивных соревнованиях на уровне соединения, объединения и Вооруженных сил. В 2020 году командир-подводник выполнил норматив мастера спорта по зимнему офицерскому троеборью.

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