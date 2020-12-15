У казаков Мурманской области появились духовники

Стороны обсудили этапы выстраивания более тесных отношений с обществами казаков. Фото: Мурманская митрополия

Вопрос окормления казаков Мурманской области во время встречи 14 декабря подняли глава Мурманской митрополии, атаман Кольского хуторского казачьего общества и духовенство мурманского Свято-Троицкого Феодоритова Кольского мужского монастыря.

Стороны обсудили этапы выстраивания более тесных отношений с обществами казаков - Кольским, Туломским, Мурманским, Оленегорским. Ранее в 2020 году по благословению митрополита Митрофана на территории Феодоритова Кольского монастыря по просьбе кольских и туломских казаков открылся Казачий духовно-культурный центр. Впервые в истории монастырь принял на себя духовное окормление казаков.

– После снятия всех ограничений центр будет вести просветительскую работу с детьми и взрослыми, организовывать занятия спортом, развивать казачьи традиции. В планах также открытие конюшни и музея в находящемся в пешей доступности заброшенном штабе Красной армии времен Великой Отечественной войны, – сообщил руководитель центра атаман Игорь Гуменной.

По итогам встречи решили, что наместник Феодоритова монастыря игумен Трифон станет новым руководителем епархиального отдела по взаимодействию с казачеством. Духовником Кольского, Туломского и Мурманского казачьих обществ станет иеромонах Августин. Последнему предстоит обучать казаков в воскресной школе и проводить духовные беседы. Духовником казаков в Оленегорске станет настоятель Димитровского храма иерей Василий Баюр, а в Кировске и Апатитах духовником казачества будет настоятель храма Спаса Нерукотворенного Образа иерей Алексей Шипитко.

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