Число умерших от коронавируса в Мурманске на 14 декабря 2020 года составило 559 человек

Коронавирус унес жизни 6 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус уносит все больше жизней. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки скончались от опасной инфекции еще шесть человек. Всего насчитывается 559 летальных исходов. Напомним: последний раз мы обходились без смертей от ковида 30 ноября.

С начала пандемии диагноз COVID-19 поставили 31700 жителям Заполярья. За сутки подтверждены 279 новых случаев заражения. Наибольший прирост выявлен в Мурманске (+112, всего 15663), Кандалакшском районе (+51, всего 1798) и Печенгском районе (+29, всего 1296).

Всего в медицинских учреждениях развернуто 1519 ковидных коек, в том числе 793 - с кислородом и 126 - с ИВЛ. Из них свободно 25%. С ковидными пациентами работают 17 патронажных бригад и 24 бригады скорой медицинской помощи.

Выздоровели 28932 человека, за последний день поправились 260 пациентов.

Напомним: губернатор Мурманской области Андрей Чибис ушел на самоизоляцию. У главы региона сын заболел коронавирусом.

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