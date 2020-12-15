В Мурманске кок украл деньги у матроса и проиграл их в азартные игры

Кок за один вечер проиграл 50 тысяч рублей. Фото: Юрий СОКОЛОВ

В плавании экипаж становится одной семьей. Но кто-то может воспринимать товарищей еще и как источник денег. Так, в Мурманске задержали кока, который украл у матроса 50 тысяч рублей и проиграл их в тот же день.

Инцидент произошел на судне, пришвартовавшемся у причала судоверфи в областном центре.

- Матрос обнаружил пропажу денег из кармана куртки и обратился в транспортную полицию. Оперативники заподозрили в совершении преступления 39-летнего кока судна. Вскоре выяснилось, что повар знал о том, где коллега хранит деньги. Уходя домой, подозреваемый зашел в каюту матроса и взял купюры. В тот же вечер он проиграл их в азартные игры, - сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст.158 УК РФ «Кража». Мужчина находится под подпиской о невыезде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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