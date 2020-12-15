Мурманск снова может стать портом-приписки легендарного барка «Седов»

В последний раз «Седов» заходил в наш порт в октябре этого года. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2017 году самый большой парусник в мире - барк «Седов» - сменил порт-приписки. Из Мурманска он ушел в Калининград, где был передан Калининградскому государственному техническому университету.

Конечно, правительству Мурманской области удалось договориться, чтобы наши курсанты проходили на паруснике практику, а также чтобы «Седов» заходил в наш порт. В последний раз это случилось в октябре этого года и ознаменовалось мировым рекордом по буксировке судна.

Но все-таки северяне считают домом барка именно Заполярья. И может случиться, что он вернется к нам. Губернатор Андрей Чибис обсудил с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, который возглавил наблюдательный совет МГТУ, возможность возвращения «Седова» в Мурманск.

- По мнению Дениса Мантурова, шансы на возвращение судна в Мурманск есть. Однако надо учитывать, что «Седов» на сегодняшний день принадлежит Росрыболовству, и возможная передача парусника на баланс Министерства науки и высшего образования РФ – учредителя МГТУ – требует тщательного расчета затрат на его содержание. Андрей Чибис, в свою очередь, отметил, что в случае положительного решения вопроса с «Седовым» Мурманская область постарается изыскать внебюджетные источники финансирования содержания судна, - сообщили в правительстве Заполярья.

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