В Полярных Зорях расселят жилую пятиэтажку, по которой пошли трещины

Дом на проспекте Нивский в Полярных Зорях пошел трещинами. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Полярных Зорях предстоит решить непростую задачу - расселить пятиэтажное здание на Нивском проспекте, 14. Жить в нем больше нельзя - оно стало опасно для жизни.

- Мы давно наблюдаем за этим домом. Общая площадь - 3300 квадратных метров, при этом почти 800 квадратных метров - муниципальное жилье. Когда появились видимые трещины, мы в этом году заказали экспертизу. Сейчас она готова, заключение на руках - выводы экспертов не очень хорошие. На этой неделе собираем комиссию и признаем дом аварийным, - сообщил глава Полярных Зорь Максим Пухов.

Сейчас на трещины поставлены маяки, чтобы специалисты могли отслеживать, прогрессирует ли разрушение здания. Но пока такой угрозы нет. Местные жители отмечают, что в доме осталось не так много жильцов, часть квартир уже пустует. А северяне из соседнего дома №13 просят провести экспертизу и по их дому, состояние которого тоже вызывает опасения.

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