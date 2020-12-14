Погода в Мурманске и области на 15 декабря 2020 года: снег и до -17

В Мурманской области ждут снег и похолодание. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

На выходных жителям Мурманской области обещали много снега и холод. Но в том же Мурманске наслаждались прекрасной погодой. А что готовит рабочая неделя?

15 декабря в Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами пойдет снег. Ветер южный слабый, днем на севере умеренный. Температура воздуха в течение суток от -3 до -8, а при прояснениях от -12 до -17. На дорогах гололедица.

- 15 и 16 декабря погоду нашего региона будет определять циклон, смещающийся по югу Баренцева моря. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха -2-7 градусов, при прояснениях -12-17. 17 декабря на Кольский полуостров с Баренцева моря распространится область высокого атмосферного давления: интенсивность осадков существенно уменьшится, температура воздуха понизится, - сообщает Мурманский гидрометцентр.

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