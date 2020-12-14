Жителям Мурманской области не удастся посмотреть мощный звездопад

Северян постигла неудача из-за капризов погоды. Фото: unsplash.com

В Мурманской области можно увидеть разные интересные природные явления - северное сияние, солнечное гало, брокенского призрака, перламутровые облака и много чего еще.

Однако из-за погоды красивые чудеса природы бывают скрыты от глаз северян. Так, в ночь с 14 на 15 декабря ожидается красивый и мощный звездопад года. Прогнозируется до 120 метеоров в час. При ясном небе они будут видны на всей территории России. Но, увы, такие метеоусловия Кольскому полуострову в этот день не светят.

- В Мурманской области в это время будет облачно. Прояснения могут быть только в Ловозерском районе, но не факт, что кусочки ясного неба будут именно над населенными пунктами, - рассказала "КП" заместитель начальника мурманского гидрометцентра Елена Куринова.

О том, что за окном будет пасмурно, сообщил и фотограф из Апатитов Валентин Жиганов, который хотел сделать кадры уникального явления. Что ж, в другой раз.

Также жители региона не смогут лицезреть полное солнечное затмение, которое случится 14 декабря. Все-таки у нас полярная ночь. Но справедливости ради стоит отметить, что не только мы остались обделенными - повезет лишь жителям Южной Америки и Африки. Как сообщает московский планетарий, полная фаза затмения продлится 130 секунд и пройдет узкой полосой лунной тени по территории Чили и Аргентины. Зато можно будет посмотреть прямую трансляцию этого явления на YouTube-канале звездного дома.

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