Баня в Мончегорске возобновит работу

Баня вновь откроет свои двери! Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Общественная баня в Мончегорске не работает вот уже почти год, что местных жителей совсем не радует. Северяне даже обратились к губернатору Мурманской области и президенту России с просьбой восстановить работу комплекса. И их желание было услышано - ответ пришел от регионального министерства финансов.

- По данным администрации Мончегорска, для решения данного вопроса были предприняты все возможные меры к тому, чтобы заинтересовать и привлечь инвесторов к приобретению банно-прачечного комплекса. Велись переговоры с потенциальными вкладчиками, рассказывалось о возможности освобождения от арендной платы за землю, а также о предоставлении субсидий для создания в городе организаций, оказывающих банно-прачечные услуги населению, - говорится в официальном документе за подписью и.о. министра финансов Мурманской области Михаила Селезнева.

Сейчас мэрия Мончегорска прорабатывает вопрос передачи бани в муниципальную собственность и проведения реконструкции здания.

Напомним: сейчас решается судьба единственной городской бани в Североморске, которую собирались закрыть.

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